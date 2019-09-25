Yargı paketiyle beş yılın altındaki ceza içeren ve istinafta kesinleşen 'terör propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, devleti aşağılama, silahlı örgüt, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlanna temyiz yolu açılacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenecek geçici maddeyle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde pakette belirtilen suçlardan istinaf mahkemelerince verilen ve kesin nitelikteki kararlar temyiz edilebilecek. Cezası infaz edilenlerin tutuklululuğun devam edip etmeyeceğini, hükmü veren ilk derece mahkemesi değerlendirecek.

DEMİRTAŞ'A DA TEMYİZ HAKKI



Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, paket bu şekilde yasalaşırsa Demirtaş ve bazı HDP'li milletvekillerinin, 'terör örgütü propagandası' başta olmak üzere yargılandıkları davalarda aldıkları istinafta kesinleşen cezaları temyize gidebilecek. Edirne'de cezaevinde bulunan Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 4 yıl 8 aylık mahkûmiyeti istinafta onandığı ve hükümlü olduğu için, Ankara'da yargılandığı diğer mahkemede tahliye verilmesine rağmen salıverilmemişti.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eski tweet'lerinden yargılandığı davada 'terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti'ni alanen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından toplam dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası almıştı. Kaftancıoğlu, paket aynen yasalaşırsa, istinaftan sonra temyize de gidebilecek.



"YASAL DEĞİŞİKLİKLE BU SORUN AŞILAMAZ"



Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, pakete ilişkin özetle şunları söyledi: "Propaganda suçunu düzenleyen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu madde 7/2'ye bir cümle eklenmesi düşünülmektedir. Fıkraya eklenecek cümleye göre; 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz'. Bizce kanuna eklenecek bu cümlenin bir anlamı bulunmamaktadır. Bu cümlenin aynısı TCK madde 218 ve madde 301'de de vardır. Bu bir uygulama sorunu olup, yasal değişiklikle bu sorun aşılamaz. Kanuna cümle eklenmesi yerine, yazılı ve sözlü düşünce açıklamalarından kaynaklanan suçlar için ceza ertelemesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması usulü getirilebilir, ilk kez propaganda suçu işleyen bakımından tutuklama yasağı öngörülebilir" dedi.