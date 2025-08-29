10 bin kamu işçisi bugün greve çıkıyor

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası Başkanları Kurulu, olağanüstü toplantısında grev kararını ele aldı.



Toplantının ardından yapılan açıklamada 2 Ağustos'ta imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü anımsatıldı.



Söz konusu protokole rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elde edilen ücret artışları ile kazanımları SYDV'de uygulamakta ayak direttiği belirtildi.



"Kamu Çerçeve Protokolüne rağmen, bu protokolle elde edilen ücret artışlarını iş yerlerimizde uygulamak istemeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın uzlaşmaz tutumunu protesto ediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada Koop-İş, 1003 işyerinde çalışan tüm işçilerin greve katılması için çağrı yapıldı.