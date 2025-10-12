10 bin lira tartışmasında iki kardeş kurşunlandı: Bri öldü, biri yaralı

Denizli’de, aralarında 10 bin lira alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada iki kardeş tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri öldü, diğeri tedaviye alındı. Cinayet şüphelisi ise polis tarafından yakalandı.

10 bin lira tartışmasında iki kardeş kurşunlandı: Bri öldü, biri yaralı
Denizli'de alacak verecek kavgasında Ömer Kandemir hayatını kaybederken, kardeşi Önder Kandemir ise yaralandı.

Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'de, Halil B. ile Ömer Kandemir (39) arasında inşaatlarda kullanılan iskele için 10 bin lira alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Halil B., üzerinde bulunan tabancayla Ömer Kandemir ile yanındaki kardeşi Önder Kandemir’e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ömer Kandemir ile kardeşi Önder Kandemir, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göğsünden vurulan Ömer Kandemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Önder Kandemir’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, iki kardeşi vuran Halil B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...