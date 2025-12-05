10 bin liralık komisyon için evini sattığı kişinin oğlunu vurdu

İstanbul Bağcılar'da çalıştığı markette silahla vurulan 21 yaşındaki Furkan G ağır yaralandı,



Olay, 3 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerini satan Erdol G. ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba Erdol G'yi aradı. Ailenin büyük oğlu Mustafa G. ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi.



Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi. Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran Erdol G'nin küçük oğlu Furkan G'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Furkan G, boynundan vurularak yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Furkan G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü. Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan G'ye ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.