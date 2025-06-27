10 CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na destek

30 Haziran'da karar beklenen kurultay davası sürecindeki tutumu nedeniyle eleştirilerin yöneltildiği esik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekillerinden destek geldi.



CHP'li 10 milletvekili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaşan vekiller arasında İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Rıfat Nalbantoğlu vardı. Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Gaziantep Miletvekili Hasan Öztürkmen, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da paylaşımlarıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdi.



"PARTİ KÜLTÜRÜ VE GELENEKLERİ..."



Mesajlarda Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.



"Önceki dönem Genel Başkanı'na yönelik ifadelerin parti kültürü ve geleneklerine aykırı olduğu" ifade edildi. Kılıçdaroğlu'na yönelik organize bir saldırı yapıldığı ve bu durum karşısında sessiz kalınmasının doğru olmadığı vurgulandı.



ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NDAN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR



CHP'de kurultay davası parti içi tartışmaya dönüşmüş, Genel Başkan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa yönetime döneceğini söyledi. "Görevi kabul etmezsem kayyum riski var" dedi.

Genel Başkan Özgür Özel ise "görevi kabul etmek tarihi bir hata olur" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

