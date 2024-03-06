10 çocuğa cinsel istismar: Sesim duyulmasın diye elektrik süpürgesini açıyordu

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI



G.R.U’nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya hesapları ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu, çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.



HIRSIZLIK, DARP VE ATATÜRK’E HAKARET İDDİALARI



Ek olarak alınan bazı ifadelerde de G.R.U’nun çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, birbirlerinin çantalarından eşya aldırıp, kendisine getirttiği, kantinden çocukların parasıyla kendisine bir şeyler aldırttığı, telefondan oynadığı oyuna çocukların parasıyla eşya almak için para yüklettiği, oyunda yenildiği zaman da sinirlenip, çocuklara vurduğu, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiaları da yer aldı.

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