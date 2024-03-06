10 çocuğa cinsel istismar: Sesim duyulmasın diye elektrik süpürgesini açıyordu

Antalya’nın Alanya ilçesindeki özel bir yurtta kalan 10 erkek öğrenciye taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen eğitmen G.R.U. hakkında 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur öğrencilerin ifadeleri, iddianamede yer aldı. İddianameye göre bir öğrenci istismarı şöyle anlattı: "Beni yatakhaneye götürdü, sesimi kimse duymasın diye elektrik süpürgesini açtı." Öğrenciler, istismarlar hakkında ayrıntılı bilgi verirken, öğretmen G.R.U.'nun bazı çocukları “karı-koca” şeklinde eşleştirdiğini, “Gel seni karım yapayım.” dediğini de anlattı. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

10 çocuğa cinsel istismar: Sesim duyulmasın diye elektrik süpürgesini açıyordu

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Alanya’daki özel bir yurtta görevli eğitmen G.R.U’nun, geçen yıl 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığın talimatıyla G.R.U., 21 Kasım 2023’te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı.

10 MAĞDUR ÇOCUK VAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi.

G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik sarkıntılık yapmak suretiyle , çocuğa karşı , çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek, 1 öğrenciye yönelik ise nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

10 çocuğa cinsel istismar: Sesim duyulmasın diye elektrik süpürgesini açıyordu - 1 G.R.U'nun öğrencilere uyguladığı şiddet, bir öğrencinin cep telefonu kaydı ile ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ İDDİANAMEDE

İddianamede öğrencilerin ifadeleri de yer aldı. Öğrenciler, G.R.U’nun özel bölgelerine dokunduğunu, müstehcen tekliflerde bulunduğunu, cinsel çağrışım uyandırabilecek oyun oynattığını, kendisine karşı konulduğunda fiziksel şiddet uyguladığını, müstehcen içerikli videolar izletip, o konularda konuştuğunu, bazı çocukları “karı-koca” şeklinde eşleştirdiğini, “Gel seni karım yapayım.” dediğini beyan etti.

“KİMSE DUYMASIN DİYE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ AÇTI”

Bir başka öğrenci ise ifadesinde, G.R.U’nun kendisini yatakhaneye götürdüğünü, kimse duymasın diye elektrik süpürgesini açıp istismarda bulunduğunu söyledi.

Aynı öğrenci, G.R.U’nun diğer öğrencilere yönelik de müstehcen söylemlerde bulunduğunu duyduğunu kaydetti.

İFADESİNDE “ŞAKALAŞTIK” DEDİ

G.R.U. ise ifadesinde, “Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım. Şakalaşma esnasında ‘karım’ şeklinde söylemde bulunmuştum. Bunu cinsel bir amaçla yapmadım, özel bölgelerine dokunmadım.” dedi.

10 çocuğa cinsel istismar: Sesim duyulmasın diye elektrik süpürgesini açıyordu - 2 Cep telefonundan çıkan görüntülerde G.R.U'nun öğrencilere bağırdığı ve vurduğu anlar yer aldı.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI

G.R.U’nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya hesapları ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu, çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.

HIRSIZLIK, DARP VE ATATÜRK’E HAKARET İDDİALARI

Ek olarak alınan bazı ifadelerde de G.R.U’nun çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, birbirlerinin çantalarından eşya aldırıp, kendisine getirttiği, kantinden çocukların parasıyla kendisine bir şeyler aldırttığı, telefondan oynadığı oyuna çocukların parasıyla eşya almak için para yüklettiği, oyunda yenildiği zaman da sinirlenip, çocuklara vurduğu, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddiaları da yer aldı.

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