10 dakika süren sağanak su baskınlarına neden oldu

Gümüşhane’de öğlen saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika boyunca süren sağanak yağış şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Yağışla birlikte bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışı da görüldü.



Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte son 1 saat içerisinde 500 yıldırım aktivitesi kaydedilirken, metrekareye 6 kilogram yağış düştüğü belirtildi.



Yağışın ardından Karayolları ağında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Su baskınının etkili olduğu Karaer Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki esnaflar her yağışın ardından iş yerlerinde su baskını riski oluştuğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.



Kısa süreli yağmurlarda yaşadığı sorunların uzun süreli yağışlarda daha büyük sorunlara sebep olabileceğini ifade eden Mert Kaya, "Geçen sene de bu zamanlarda yine bu şekilde yağmur yağmıştı. Yine aynı tarihlerde kısa süreli bir yağmur gerçekleşti ve su baskını oldu. Kısa sürede bu kadar su baskını oluyorsa uzun sürede dükkânlarımızı su basabilir yetkililerden buna önlem alınmasını istiyoruz" dedi.