10 günde 70 buzağı ölünce köyde inceleme başlatıldı

Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki 900 nüfuslu Cumhuriyet köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına karşı aşılama yaptı.

Yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanı olan köyde ilk aşılamanın ardından buzağı ölümleri başladı. Son 10 günde köydeki besicilere ait 70'e yakın buzağı öldü.

Köylüler, ölen buzağıları el arabalarıyla araziye bırakırken, hastalık belirtisi olan hayvanlar ahırlarda ayrı bölümlere konularak önlem alındı.

Buzağı ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelip numune aldı. Tahlil sonucu buzağıların ölüm sebebi belirlenip tedaviye başlanacak.

"BÖYLE BİR HASTALIK BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ"

Son bir haftada 10 buzağısının öldüğünü belirten Altın Salik, "Buzağıları 15 dakika içinde öldürüyor. Bir anda ağızlarından burunlarından kan geliyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Böyle bir hastalık bugüne kadar görülmemiş. Şap deniyor, veba da olabilir diyorlar ama biz bilemiyoruz. Süt de gitti, mal da gitti. Mandıralara da borçlu kaldık. Şu ana kadar 25 buzağıdan 10'u öldü, kalan 15'i de yaşar mı yaşamaz mı bilemiyoruz" dedi.

