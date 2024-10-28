10 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber

Karabük'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi, çayda ölü bulundu.

10 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber

Safranbolu ilçesine bağlı Tayyip köyünde eşiyle yaşayan Yaşar Dursun (77), 10 gün önce evden çıkarak Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı bir köyden eşek satın almaya gitti.

Geri dönmeyen Dursun'un yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Dursun'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ve Bartın jandarma, AFAD ve gönüllüleri, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinden oluşan ekipler, köyün çevresinde arama tarama faaliyeti yaptı.

Dursun'un en son Ulus'un Kayabaşı köyü yakınlarında görüldüğü, aramalar sırasında Dursun'un satın aldığı değerlendirilen eşeğin aynı köy yakınlarında ölü bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, Dursun'un cansız bedenini Karabük-Bartın sınırındaki Ova Çayı'nda buldu.

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