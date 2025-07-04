"10 günlük bebek buldum" ihbarı ortalığı karıştırdı

Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak'ta eşi henüz yeni vefat eden ve tek başına yaşayan G.Ö. isimli yaşlı adam polise, apartmanın girişinde 10 günlük bir bebek bulduğunu ihbar etti.



Olay yerine gelen polis ekipleri apartman girişinde araştırmaya başladı.



Bahse konu bebeğe rastlamayan polis ekipleri ihbarda bulunan yaşlı adamla görüştü. Çelişki ifadeler veren adamın alzheimer hastası olduğu anlaşıldı.



Apartmanda araştırma yapan ekipler olayın asılsız olduğunu anladı.

