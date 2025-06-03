10 günlük bebek cami avlusunda terk edildi

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Hz. Osman Camisi'nin avlusuna genç bir kadın battaniyeye sarılı bebek bıraktı.

Bebeği bıraktıktan sonra bir araçla uzaklaşan kadını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Genel durumunun iyi olduğu belirlenen 10 günlük erkek bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.