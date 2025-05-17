10 ilde suç örgütlerine darbe: 86 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.



Yerlikaya, 10 ilde 11 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda elebaşlarının da aralarında olduğu 142 şüpheli yakalandığını açıkladı.



Yerlikaya, 86 kişinin tutuklandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonlar sonucu; 48 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 adet kumar makinesi ele geçirildi.



Yerlikaya, paylaşımında "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." dedi.

