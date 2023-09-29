10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Örgüt lideri dahil 45 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Sibergöz Operasyonu”nda 22 paravan şirketin tespit edildiğini, örgüt lideri dahil 45 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Örgüt lideri dahil 45 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi.

“Sibergöz Operasyonu” adı verilen operasyonda, 10 ilde 45 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Örgüt lideri dahil 45 gözaltı - 1

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, “Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını ‘Abdulsamet Aksu’ adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur.” ifadelerini kullandı.

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