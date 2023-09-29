10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Örgüt lideri dahil 45 gözaltı

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, “Başka şahıslar adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgüt elebaşılığını ‘Abdulsamet Aksu’ adlı şahsın yaptığı 22 paravan şirket tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde toplam 45 şüpheli yakalandı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslara ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konulmuştur.” ifadelerini kullandı.