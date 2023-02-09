10 ili vuran 7,7 şiddetli depremin ardından 1117 artçı deprem gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ederken de artçı depremler etkisini göstermeye devam ediyor. AFAD'ın yayımladığı son verilere göre, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 1117 artçı sarsıntı meydana geldi.

10 ili vuran 7,7 şiddetli depremin ardından 1117 artçı deprem gerçekleşti

, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremin etkilediği 5 ilde TIR ve konteyner eczaneler kuruldu

Depremin etkilediği 5 ilde TIR ve konteyner eczaneler kuruldu

Haberi Görüntüle

Yurdun dört bir yanından yardım seferberliği başlatılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada artçı depremlerde etkisini gösteriyor.

1117 ARTÇI DEPREM

'ın yayımladığı son verilere göre, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 1117 artçı deprem meydana geldi.

Öte yandan deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 113 bin 201 personelin çalıştığı belirtilirken 5 bin 557 araç ve iş makinasının görev yaptığı açıklandı.

Havanın sıcaklığının eksi derecelerde olduğu deprem bölgesine ise 137 bin 929 çadır, 101 bin 304 yatak ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...