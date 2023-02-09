10 ili vuran 7,7 şiddetli depremin ardından 1300'den fazla artçı deprem gerçekleşti

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.



9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.



Depremin etkilediği 5 ilde TIR ve konteyner eczaneler kuruldu Haberi Görüntüle

Yurdun dört bir yanından yardım seferberliği başlatılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada artçı depremlerde etkisini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, artçı depremlerin sayısını açıkladı.

7,7 şiddetinde depremden bu yana 1300'den fazla artçı deprem gerçekleştiğini ifade eden Oktay, "3’ü 6 ve üzeri büyüklükte, 24’ü 5 ve 6 büyüklük arasında, 325’i ise 4 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti." dedi.

1117 ARTÇI DEPREM

AFAD'ın yayımladığı son verilere göre ise eprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 113 bin 201 personelin çalıştığı belirtilirken 5 bin 557 araç ve iş makinasının görev yaptığı açıklandı.



Havanın sıcaklığının eksi derecelerde olduğu deprem bölgesine ise 137 bin 929 çadır, 101 bin 304 yatak ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi.