"10 Kardeşler" suç örgütüne operasyon. 42 şüpheli gözaltına alındı
16.02.2026 18:58
Son Güncelleme: 16.02.2026 19:03
Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren Mekin B.'nin lideri olduğu 10 Kardeşler suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren Mekin
B.'nin lideri olduğu “10 Kardeşler” yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak “suç işlemek
amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “nitelikli kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silah
bulundurma ve kullanma”, “silahla kasten nitelikli yaralama”, “mala zarar verme”, “nitelikli
yağma” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada, suç örgütünün her nevi silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı ve çökme faaliyetlerinden kazanç sağlamak üzere teşekkül ettiği, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurtdışında firari olan örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan örgüt üyeleri ve henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden
faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.
Bu kapsamda, suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanmaları ve örgütün faaliyetlerinin tamamıyla sonlandırılmasına yönelik olarak, 7 ilde toplam 61 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanmaları talebiyle
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.