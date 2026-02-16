"10 Kardeşler" suç örgütüne operasyon. 42 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren Mekin

B.'nin lideri olduğu “10 Kardeşler” yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak “suç işlemek

amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “nitelikli kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silah

bulundurma ve kullanma”, “silahla kasten nitelikli yaralama”, “mala zarar verme”, “nitelikli

yağma” suçlarından soruşturma başlatıldı.



Soruşturmada, suç örgütünün her nevi silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı ve çökme faaliyetlerinden kazanç sağlamak üzere teşekkül ettiği, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurtdışında firari olan örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan örgüt üyeleri ve henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden

faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.



Bu kapsamda, suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanmaları ve örgütün faaliyetlerinin tamamıyla sonlandırılmasına yönelik olarak, 7 ilde toplam 61 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanmaları talebiyle

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.