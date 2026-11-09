10 Kasım günü manşetler de yas tuttu

Ata'nın sağlığını yakından takip eden halk, günlük bilgi almak istiyordu. Hükümet bu talepler üzerine resmi tebliğ yayınlamaya başladı. Bunlar da her gün gazetelerin birinci sayfasında yer aldı.

Dr. Erkan Serçe, "Atatürk’ün gazetelerdeki sağlık bilgileri ilk 18 Ekim 1938’de yayınlanan, bir gün önce açıklanmış olan resmi tebliğlerdir. Bu resmi tebliğlerin dışında yine Atatürk’ü sağlığıyla ilgili herhangi bir yorum veya haber içeren hiçbir bilgi gazetelerde olmaz." dedi.

10 Kasım 1938’de de gazeteler bir önceki günün tebliği ile çıktı.

Anadolu Gazetesi yazısı: "Saat yirmiden itibaren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval vahamete doğru seyretmektedir. Hararet derecesi 37,06 nabız 132, teneffüs 33’dür."

Bu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili gazetelere gönderilen sondan bir önceki tebliğdi.