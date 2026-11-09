10 Kasım günü manşetler de yas tuttu
09.11.2026 14:25
Atatürk'ün hayata vedası gazetelere bu manşetlerle yansıdı.
10 Kasım günü manşetler de yas tutuyordu. Gazeteler haberi yıldırım baskıyla duyurdu. (Haber: Merih Ak)
''Yeni Türkiye'yi yaratan o büyük adam öldü'', ''Türk Milleti ulu şefini insanlık büyük evladını kaybetti'', ''Ata'nın tabutu önünde üç yüz bin kişi ağladı'', “Yaşayacak büyük ölüye veda”
Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata vedası gazetelere bu manşetlerle yansıdı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığının bozulması dönemin medyasının yakından takip ettiği konuydu.
Ancak dünyada yaşanan kritik gelişmeler, Hatay sorunu ve iç siyaset nedeniyle Atatürk'ün sağlık durumuyla ilgili haberler sıkı denetimden geçiyordu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe, "İlk kez Mart ayında gazetelerde Mustafa Kemal Atatürk’ü sağlığı hakkında bir değerlendirme yazısı çıkar. Ahmet Emin Yalman, sahibi olduğu Tan gazetesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hastalığını ima eden bir yazı kaleme alır. Bu gazetenin üç ay kapanması cezasıyla sonuçlanacaktır." bilgisini verdi.
Atatürk'ün hayata vedası gazetelere bu manşetlerle yansıdı.
Ata'nın sağlığını yakından takip eden halk, günlük bilgi almak istiyordu. Hükümet bu talepler üzerine resmi tebliğ yayınlamaya başladı. Bunlar da her gün gazetelerin birinci sayfasında yer aldı.
Dr. Erkan Serçe, "Atatürk’ün gazetelerdeki sağlık bilgileri ilk 18 Ekim 1938’de yayınlanan, bir gün önce açıklanmış olan resmi tebliğlerdir. Bu resmi tebliğlerin dışında yine Atatürk’ü sağlığıyla ilgili herhangi bir yorum veya haber içeren hiçbir bilgi gazetelerde olmaz." dedi.
10 Kasım 1938’de de gazeteler bir önceki günün tebliği ile çıktı.
Anadolu Gazetesi yazısı: "Saat yirmiden itibaren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval vahamete doğru seyretmektedir. Hararet derecesi 37,06 nabız 132, teneffüs 33’dür."
Bu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili gazetelere gönderilen sondan bir önceki tebliğdi.
Atatürk'ün hayata vedası gazetelere bu manşetlerle yansıdı.
Ancak aynı gün yani 10 Kasım'da öğle saatlerine doğru Anadolu Ajansı o üzücü haberin tebliğini gazetelere geçti.
Gazete Resmi: “Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir.”
Gazetelerin bazıları ikinci baskı yaptı, akşam gazeteleri ise tüm sayfalarını Atatürk’ün ölümüne ayırdı.
“BÜTÜN MEMLEKET MATEM İÇİNDE”
Dr. Erkan Serçe, "Örneğin Akşam gazetesi, İstanbul’un önemli gazetelerinden birisi, 'Bütün memleket matem içinde' diye bir başlık atmıştı. Tan gazetesi, 'Türk milleti ulu şefini insanlık büyük evladını kaybetti' diyordu.
21 Kasımda Atatürk’ün naaşı İstanbul'a gönderildi. Tüm ülkede aynı anda törenler yapıldı. İzmir Cumhuriyet Meydanı da o güne kadar ki en büyük katılıma sahne oldu.