10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, milyonlarca vatandaş her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlerle yas tutacak. Birçok kişi, "10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım bu yıl hangi güne denk geliyor?



10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?



10 Kasım tarihi resmi tatil takvimi içerisinde yer almıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de ulusal yas günü olarak kabul edilir.



Bu günde, Türkiye genelinde resmi törenler düzenlenir



10 Kasım günü her sene olduğu gibi saat 09:05’te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak ve sirenler çalınacak. 10 Kasım bu yıl (2024) pazar gününe denk geliyor.

