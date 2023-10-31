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10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk her yıl vefatının yıldönümü olan 10 Kasım'da anılıyor. 2023 yılı 10 Kasım etkinlikleri öncesinde gündeme gelen konulardan biri de tatil konusu oldu. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

10 Kasım 'ü Anma Günü, 'de ulusal yas günü olarak kabul ediliyor, resmi tatil takviminde yer almıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Atatürk’ü saygı ve minnetle anmak için yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek.

10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? - 1

10 Kasım günü her sene olduğu gibi saat 09:05’te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak ve sirenler çalınacak. 10 Kasım bu yıl (2023) cuma gününe denk geliyor. 

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım tarihi resmi tatil takvimi içerisinde almıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Türkiye’de ulusal yas günü olarak kabul edilir. Bu günde, Türkiye genelinde resmi törenler düzenlenir

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