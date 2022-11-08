10 Kasım tatil mi? 10 Kasım'da okullar açık mı? İşte 2023 resmi tatil tarihleri

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir.

10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 84.'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım resmi tatil değil, bu nedenle okullar ve devlet daireleri açık olacak. Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.



2023 RESMİ TATİL TARİHLERİ

YILBAŞI

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2023’te pazar gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

RAMAZAN BAYRAMI

KURBAN BAYRAMI

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

ZAFER BAYRAMI

CUMHURİYET BAYRAMI

1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.2023’de 28 Haziran Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 29, 30, 1 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil olacak.15 Temmuz, 2023’te cumartesi gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2023’te çarşamba gününe denk gelecek.29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2023’te pazar gününe denk geliyor.