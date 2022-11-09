10 Kasım tatil mi? Yarın okullar açık mı? Türkiye'deki resmi tatiller

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıldönümü dolayısıyla yurdun birçok bölgesinde anma törenleri gerçekleştirilecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım bu yıl perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım öncesi en çok araştırılan konulardan biri de resmi tatil günleri oldu. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım'da okullar açık mı?

10 Kasım tatil mi? Yarın okullar açık mı? Türkiye'deki resmi tatiller

10 Kasım 'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, 'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir.

10 Kasım tatil mi? Yarın okullar açık mı? Türkiye'deki resmi tatiller - 1

10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım resmi tatil değil, bu nedenle okullar ve devlet daireleri açık olacak. Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

10 Kasım tatil mi? Yarın okullar açık mı? Türkiye'deki resmi tatiller - 2

TÜRKİYE'DEKİ RESMİ TATİLLER

Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır.

10 Kasım tatil mi? Yarın okullar açık mı? Türkiye'deki resmi tatiller - 3

Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.

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