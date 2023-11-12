10 Kasım'da "çiğ köfte partisi"ne soruşturma

Burdur Valiliğince, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.



Açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

