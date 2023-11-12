10 Kasım'da "çiğ köfte partisi"ne soruşturma

Burdur'da bir kamu kurumunda Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin Valilik soruşturma başlattı.

10 Kasım'da "çiğ köfte partisi"ne soruşturma

Valiliğince, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda "çiğ köfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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