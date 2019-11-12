"10 Kasım'daki müsabakalarda Atatürk anılmadı" (TFF hedefte)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe görüşmeleri sürüyor.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 10 Kasım'a denk gelen futbol müsabakalarında Atatürk'ün anılmadığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama beklediklerini söyleyen Örs, sporun, sağlıklı bir neslin yetişeceği alan olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Son yıllarda spor, siyasi mevzileri kuvvetlendirmek için bir araç olarak kullanılıyor, gençlerimize haksızlık yapılıyor. İktidar, Futbol Federasyonuna başkan atıyor. Kulüplerin yöneticilerini belirliyor. Böylece spor alanında hakimiyet kuruluyor. Sporda hakimiyet kurmak için kullanılan bir başka yol da kulüplerin borçlandırılmasıdır. Kulüplerin çoğu borç batağında. Bursaspor borçtan dolayı ligden düştü."

DİNDAR NESİL

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dindar nesil yetiştirme" ifadesinden rahatsızlık duyan çevrelerin olduğunu belirtti.

"Dindar nesil yetiştirmenin sıkıntısı nedir?" diyen Kırkpınar, "Din eğitiminin ve ahlaklı bir nesil yetiştirmenin nesi sıkıntılı? Bunu anlamadım. Dine ve din dersine mi karşısınız? Açık ve net bir şekilde söyleyin." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener de, gençlik ve spor konusunun, bakanlığın kalıplarına sığmayacak kadar geniş olduğunu belirterek, hükümetin, "gençlik merkezleri kuruyoruz" diyerek konuyu basite indirdiğini öne sürdü.

Şener, "Gençlik merkezleri neyi ifade ediyor? Bütün gençleri kapsıyor mu? Hükümet, faaliyetlerini siyasi devşirme mekanizması olarak kullanıyor. Kendi siyasetinizi desteklemek için kullandığınız bir gençlik var. Bu, ülkenin menfaatine uygun bir politika değil. Türkiye'de korkunç bir beyin göçü var. 82 milyona ait kaynakların belli ellerde toplanması söz konusu." şeklinde konuştu.

"ORTADA DİNDAR NESİL YOK"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, eğitim ve istihdamda olmayan genç nüfus oranının yüzde 26 civarında olduğunu belirterek, "İnternet kafelere 7 buçuk milyon genç gidiyor. İşsizlik her geçen gün artıyor. İşsizlerin büyük çoğunluğu üniversite mezunu gençler. Dediğiniz gibi dindar gençlik yetişmiyor. İşsizlik konusunda ciddi bir problem var. Bu konuya kafa yormamız lazım. Bir taraftan ciddi bir işsizlik, diğer taraftan fabrikalar çalıştıracak genç bulamıyor. Nasıl bir eğitim veriliyor gençlere ki böyle bir durum ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuk ve gençlerin büyük kısmının şans oyunlarına yöneldiğini iddia eden Bekaroğlu, "Yasal yarışlar ve iddialar haftanın her günü oynanıyor. Hangi din buna izin veriyor? 2017 yılında 810 milyon dolar bu oyunlara yatırıldı. 2018 yılında ise bu rakam 813 milyon dolara çıktı. En büyük vergi kalemleri kumar, alkol, faiz ve tütün oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütçesi artık bunlar oldu. Şans oyunlarının reklamı yapılıyor. Ortada dindar nesil, yerli ve milli bir durum yok." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz: "Şu anda cezaevinde genç sayısı kaçtır? Bunların eğitim düzeyinin tespit edilmesi lazım. Gençler uyuşturucuya neden alışıyor? Her dört gençten biri işsiz, çoğu üniversite mezunu. Üniversite mezunları iş bulamıyorsa bir sorun var demek. Seçim bölgem Batman'da gençlerin çoğu yoksul ve işsiz. Türkiye'nin petrol geliri Batman'dan sağlanıyor ama bu ilde işsizlik var. Bunu düşünmek gerekiyor.

Amedspor, Cizrespor ve Batman Petrolspor kulüpleri, gittiği müsabakalarda şiddete maruz kalıyor. Bir şehrin takımı bir yere gittiğinde taraftarı müsabakalara alınmıyor. Spor kutuplaştırma aracı olmamalı, toplumu kaynaştırmalı. Kutuplaşmayı önleyen yeni bir vizyona ihtiyacımız var."



HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu: "Devletten burs alan öğrenciler borçlarını ödeyemiyor. Patronların borçları siliniyor ama bu öğrencilerin borçlarına ilişkin bir şey yapılmıyor. 1 milyona yakın kredi kullanmış, 300 bine yakın öğrenci kredilerini ödeyemiyor. Öğrenciler her gün icra ile uğraşıyor."