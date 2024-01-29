10. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te Cevizkent Toki Konutları'nda E.S. (14) isimli kız çocuğu 10. katta bulunan dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

Kanlar içerisinde kalan talihsiz kızı gören apartman sakinleri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.S.'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.