10. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin'de 73 yaşındaki O.G. Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 10. katındaki evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.

Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.