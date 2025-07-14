10 kent için sağanak uyarısı
Yeni haftada sıcaklıkların 1-2 derece azalacağını ancak yüksek sıcakların devam edeceğini tahmin eden meteoroloji 10 kente sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada birkaç derece azalacak, ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
MGM Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Trabzon, Samsun, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Hava sıcaklığının bugün ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekleyen MGM'nin tahminlerine göre Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar esecek.
DİYARBAKIR 44, DENİZLİ 41 DERECE
Bugün bazı merkezlerin hava sıcaklıkları şöyle:
- Edirne 38 derece.
- İstanbul 32 derece.
- Denizli 41 derece.
- İzmir 36 derece.
- Manisa 38 derece.
- Adana 35 derece.
- Antalya 31 derece.
- Ankara 37 derece.
- Sinop 31 derece.
- Samsun 30 derece.
- Trabzon 28 derece.
- Erzurum 32 derece.
- Malatya 40 derece.
- Diyarbakır 44 derece.
- Gaziantep 42 derece.
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