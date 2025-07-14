10 kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada birkaç derece azalacak, ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MGM Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Trabzon, Samsun, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.



Hava sıcaklığının bugün ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekleyen MGM'nin tahminlerine göre Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar esecek.