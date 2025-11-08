10 kilometre kaçtı, 82 bin lira ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı.

İlçe merkezinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, bir otomobilden alkol şişesi atıldığını fark edince sürücüye "dur" ihtarı yaptı. Ancak 30 yaşındaki sürücü Nurettin Y., yoluna devam etti.

Polis aracın peşine düştü. Takip sırasında yön levhasına çarpan sürücü, hasar gören aracıyla kaçmaya devam etti. Otomobil, yaklaşık 10 kilometre sonra bir inşaat alanına girince durdurulabildi.

Alkol testini de reddeden Nurettin Y.'ye bunun için 26 bin 557 TL, ters yönde araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, drift atmaktan 46 bin 393 TL olmak üzere toplam 82 bin 217 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobili ise otoparka çekildi.