10 kişinin öldüğü zincirleme kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 otobüs ile 1 TIR'ın da olduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 63 kişi de yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekipleri tarafından olay yerine ilişkin ilk rapor hazırlandı. Raporda, 7 aracın birbirine girdiği kazanın nasıl meydana geldiği anlatıldı.



Rapora göre; kazada yaşamını yitiren Hüseyin Kamil Yıldız (31) yönetimindeki hafif ticari araç yoğun sisin olduğu bölgede O.K. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

Daha sonra sis nedeniyle görüş mesafesinin olmadığı bölgede kazada ölen Sedat Değirmenci yönetimindeki mobilya malzemesi yüklü kamyonet kaza yapan araçtan inen ve yardıma gelen 2 kişiye çarptı. Kayseri’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü ise kaza yerinde bulunan 5 kişiye çarptı.