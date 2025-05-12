10 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi can verdi

Emet ilçesinde Bor İşletme Müdürlüğü reaksiyon ünite yapım inşasında çalışan şirket işçisi Ramazan Karakaya (21) çatı montaj çalışmaları esnasında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden zemine düştü.



Ağır yaralanan Karakaya, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Karakaya’nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.