10 metreden düşen otomobildeki anne ile kız yaralandı

Tekirdağ'da bir otomobil 10 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Otomobilin içinde bulunan anne ile kızı hafif yaralandı.

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Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, site bahçesine düşen otomobildeki Eylem K. ile kızı Zeynep K. (3) hafif yaralandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Eylem K.'nın idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontolünden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde hafif yaralanan Eylem K. ile kızı Zeynep K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil düştüğü yerden çekici yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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