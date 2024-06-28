10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonu! 10 kişi daha gözaltında

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonu! 10 kişi daha gözaltında

merkezli 5 ilde, 'Bedava tatil kazandınız' vaadiyle davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin şikayetleriyle, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, 15 Haziran'da başlatılan ve 11 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, dün 2'nci düzenlendi.

Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 10 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün, muhasebe, sözleşme ve pazarlama birimlerinde görev yaptıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Örgütün, gayrimenkuller başta olmak üzere taşınır taşınmaz toplam yaklaşık 10 milyar lira civarında vurgun yaptığı ortaya çıkarken, şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.

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