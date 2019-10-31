10 milyon euroluk akaryakıt baskını

İstanbul polisi, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri'de kayıt dışı toplanan bitkisel atık yağların işlenerek biyodizel yakıt haline getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

ATIK YAĞLARA ALKOL VE KOSTİK KARIŞTIRMIŞLAR



4 ay süreyle teknik ve fiziki takip sonucu, İstanbul'da toplanan atık yağların Tekirdağ'da bulunan işleme lisansı olmayan bir kimya şirketine götürüldüğü tespit edildi.

Kimya şirketinin atık yağlara alkol ve kostik karıştırıp biyodizel yakıt yaptığı ortaya çıktı.

Bu akaryakıtın Tekirdağ Limanı'na gelecek Malta bandıralı bir tanker gemi ile İspanya'ya gönderileceği belirlenince operasyon yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO



Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan, 1 milyon 525 bin 915 litre kaçak biyodizel akaryakıt ile tanker ve tesislere el konuldu. Kimya tesisi sahibi ve çalışanı 12 kişi gözaltına alındı.