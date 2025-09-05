10 milyon liralık "change" vurgunu: 7 kişi tutuklandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafik kazası, yangın veya depremde ağır hasar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli ya da yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş araçlara kopyalayan şahıslara yönelik başlattığı çalışmayı tamamladı.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin bu yöntemle, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 17 aracı "change" yaparak 12 farklı ilde sattıkları tespit edildi. Polis, farklı illerdeki 17 aracın tamamına el koydu.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 9 şüpheli, il merkezindeki 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 9 adet şasi ve motor numaratörü, 1 adet yanmış araç, 1 adet şasi numarası bulunmayan parçalanmış araç, 2 adet hacizli-yakalamalı araç, 1 adet karşılığı bulunmayan motor bloğu, 12 adet mermi, 1 adet laptop ve çok sayıda telefon ile sim kart ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, geniş güvenlik önlemleri altında Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.