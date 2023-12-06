10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: 4 kişi tutuklandı

Ekipler, çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) tutuklanırken, E.K. (57), S.P. (47), Ö.Ş. (42) ve S.P. (47) adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.