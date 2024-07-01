10 milyon TL haracı reddetti: Kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen aylarda Can Dalton isimli çetenin 10 milyon haraç istediği iddia edilen iş yeri tekrar kurşunlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken ilçede son bir haftada 10 işletmenin kurşunlanıp ardından haraç istendiği öğrenildi.

10 milyon TL haracı reddetti: Kurşun yağmuruna tutuldu

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda geçen aylarda Can Dalton isimli organize suç örgütünün 10 milyon lira haraç isteğini reddettiği için evi ve iş yeri kurşunlanan vatandaşın iş yeri tekrar kurşunlandı.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece motosikleti ile gelen iki şüpheli işletmeye kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yerinin kurşunlandığı ve haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON BİR HAFTADA 10 İŞ YERİNE KURŞUN

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yerinin kurşunlandığı ve haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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