10 milyon TL haracı reddetti: Kurşun yağmuruna tutuldu

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda geçen aylarda Can Dalton isimli organize suç örgütünün 10 milyon lira haraç isteğini reddettiği için evi ve iş yeri kurşunlanan vatandaşın iş yeri tekrar kurşunlandı.



Cumartesiyi pazara bağlayan gece motosikleti ile gelen iki şüpheli işletmeye kurşun yağdırdı.



Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yerinin kurşunlandığı ve haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



SON BİR HAFTADA 10 İŞ YERİNE KURŞUN



Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yerinin kurşunlandığı ve haraç istendiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

