10 Nisan noter çalışmalarında son durum: Noterler yarın açık mı? Bayramda noterler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı öncesinde noterde vekaletname, tespit tutanağı gibi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, bayram tatilinde noterlerin akıbetini merak ediyor. Tatil öncesinde resmi işlerini tamamlayamayanlar bu konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. İşte, 10 Nisan noter çalışmalarında son durum...



NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?



8-9 Haziran Pazartesi ve Salı günü idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.



Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Ramazan Bayramı'nda noterler kapalı olacak.



15 Nisan Pazartesi günününden itibaren, noterlerin normal işleyişlerine devam etmesi bekleniyor.



NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?



Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.