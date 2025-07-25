10 orman işçisinin şehit olduğu alan görüntülendi: İş makinası küle dönmüş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 kişiyle birlikte alevlerin içinde kalarak şehit oldu.

Dün cenaze namazları kılınan şehitler son yolculuklarına uğurlandı.

İŞ MAKİNASI KÜLE DÖNDÜ

Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinası görüntülendi.

Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kalan iş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

