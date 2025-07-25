10 orman işçisinin şehit olduğu alan görüntülendi: İş makinası küle dönmüş
Eskişehir'de orman yangınında alevlerin arasında kalarak 10 kişinin şehit olduğu alan ve aynı yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinesinin son hali görüntülendi. Küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 kişiyle birlikte alevlerin içinde kalarak şehit oldu.
Dün cenaze namazları kılınan şehitler son yolculuklarına uğurlandı.
İŞ MAKİNASI KÜLE DÖNDÜ
Eyüp Dereli'nin şehit olmadan dakikalar önce kullandığı iş makinası görüntülendi.
Küle dönen ormanlık alanda adeta demir yığını kalan iş makinasının durumu yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.
300 METRE İLERİSİNDE ŞEHİTLERE ULAŞILDI
Öte yandan edinilen bilgilere göre, küle dönen iş makinasının sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.
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