10 ton kokain operasyonu. 10 zanlıya tutuklama talebi
22.01.2026 01:56
Brezilya'dan Avrupa'daki bir limana doğru yol alan "United S" isimli gemide 10 ton uyuşturucu ele geçirildi.
İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili soruşturmada İstanbul'da gözaltına alınan 10 zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık 2 şüpheli için adli kontrol istedi.
Atlantik Okyanusu'nda, Kanarya Adaları açıklarında "Tuz" yüklü olduğu beyan edilen gemide ele geçirilen 10 ton kokaine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 12 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can'ı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheliler Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüphelilerin, hakimlikteki işlemleri sürüyor.
İspanya makamları, tuz arasına saklanmış 294 paket içinde bulunan uyuşturucunun yer aldığı gemiyi Tenerife Limanı'na çekti.
MAL VARLIKLARINA EL KONDU
İspanyol polisi, 11 Ocak 2026'da Atlantik Okyanusu'nda ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda şimdiye kadarki en büyük kokain miktarını ele geçirdi.
İspanya Ulusal Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre uzağında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı, "United S" adlı bir gemiye 11 Ocak Pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokainin bulunduğunu belirtti.
Bunun şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu kaydeden İspanyol polisi, tuz yüklü olduğu tespit edilen söz konusu geminin Brezilya'dan yola çıktığını ve bir Avrupa limanına ulaşmak üzere seyrettiğini belirtti.
4'ü Türk vatandaşı mürettebat 13 kişinin yakalanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış, İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da 1'er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı duyurulmuştu.
Gemi mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduğunun tespit edildiğini belirten Başsavcılık şüpheliler Çetin Gören ve Ahmad Almassri ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına el koymuştu.