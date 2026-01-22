10 ton kokain operasyonu. 10 zanlıya tutuklama talebi

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

İspanyol polisi, 11 Ocak 2026'da Atlantik Okyanusu'nda ticari bir gemiye düzenlediği operasyonda şimdiye kadarki en büyük kokain miktarını ele geçirdi.

İspanya Ulusal Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Kanarya Adaları'nın 535 kilometre uzağında Atlantik Okyanusu'nda Kamerun bayraklı, "United S" adlı bir gemiye 11 Ocak Pazar günü düzenlenen operasyonda toplamda 9 ton 994 kilogram kokainin bulunduğunu belirtti.

Bunun şimdiye kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğunu kaydeden İspanyol polisi, tuz yüklü olduğu tespit edilen söz konusu geminin Brezilya'dan yola çıktığını ve bir Avrupa limanına ulaşmak üzere seyrettiğini belirtti.

4'ü Türk vatandaşı mürettebat 13 kişinin yakalanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış, İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da 1'er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı duyurulmuştu.

Gemi mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduğunun tespit edildiğini belirten Başsavcılık şüpheliler Çetin Gören ve Ahmad Almassri ile United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına el koymuştu.