10. Yargı Paketi: 19 binden fazla mahkumun tahliyeleri bugün başlayabilir

Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeler öngören 10'uncu Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Yasayla birlikte binlerce mahkumun cezaevinden tahliye edilmesinin önü açıldı. Yasayla, birden fazla suç işleyerek mükerrer olarak ceza alan kişiler de şartlı salıverme imkanından faydalanacak.



Böylece 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açılmış olacak.



KARAR BUGÜN YAYIMLANACAK



Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bugün karar Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.



Aynı saatlerde Adalet Bakanlığı'nın yönetmeliği tüm cezaevlerine gönderilecek ve bugün itibarıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.