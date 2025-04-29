10. Yargı Paketi hazırlığı | Tunç: 40 maddelik taslağı milletvekillerinin takdirine sunduk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması amacıyla hazırlanan 10. Yargı Paketi kanun teklifi taslağının meclise sunulduğunu söyledi..



Hedef ise soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarını başarılı kılmak.



Tunç, "Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılması için taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha iyi ve etkin olması başlıkları var." dedi.

TASLAK METİNDE NELER VAR?



Taslak metinde, Covid düzenlemesinin kapsamının genişletilmesinden cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik pek çok başlık yer alıyor. Covid-19 salgını dönemide cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için 2020 yılı Nisan ayında bir düzenleme yapılmış, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenler 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmişlerdi.



Ancak 31 Temmuz 2023 itibarıyla yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı. Yeni çalışmayla "eşitliğin sağlanması" hedefleniyor.

MÜKERRER SUÇLAR



23 Ocak 2025 tarihinde açılanan Yargı Stratejisi Belgesi'nin ilk paketi olacak olan düzenlemeyle mükerrer suçlara yönelik adımlar da atılacak.



Mevcut durumda, ikinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor.



Yeni düzenleme ile bu oranlarda iyileştirme yapılması planlanıyor.



Mevcut durumda uygulanması mümkün olmayan hafta sonu hapis cezasına ilişkin değişiklikler de taslakta yer alıyor.



Düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağı ise Meclis'te yürütülecek çalışmalar sornasında netlik kazanacak.