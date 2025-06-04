10'uncu Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi

10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na 30 madde halinde sunulan düzenlemenin bayram öncesi yasalaşması için iktidarla muhalefet uzlaşmıştı.

Muhalefetin itirazları üzerine 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25. maddeleri tekliften çıkarıldı.

Yasayla Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli düzenlemeler öngörülüyor.

19 bin 800 mahkuma tahliye yolunu açan yasayla konutta infaz uygulamasının kapsamı genişletiliyor.

Kanunla, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı uyarınca İcra ve İflas Kanunu'nda da değişiklik yapıldı.



MADDE MADDE DÜZENLEME

Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

- Doğumunun üzerinden 6 ay geçen ve 5 yıl veya daha az süre hapis cezası alan kadınların cezasını konutunda çekmesine de infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.



- Hükümlü 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirmek zorunda olacak.

- 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak.

- Mükerrer suçlarda şartlı salıverme düzenlemede yer aldı. İyi hal koşuluyla cezasının 3/4'ünü çekecekler.

- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 3 yıl olacak.

- 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek.

- Hastalık ve engellilik hali yüzünden yaşamını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı Adli Tıp kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet alan suçlular yararlanamayacak.

- Kasten yaralama suçuna verilecek hapis cezasının alt sınırı bir yıldan, bir yıl 6 aya çıkarıldı.

- Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara uygulacak hapis cezasının alt sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltildi.

TEKLİFTEN ÇIKARILAN MADDELER

Muhalefetin itirazları nedeniyle tekliften çıkarılan 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25. maddeler özetle şu düzenlemeleri içeriyordu:

- Meskun mahalde ateş etmenin cezasının 5 yıla çıkarılması. Bu suçun kişilerin toplu halde bulundukları yerlerde işlenmesi halinde cezanın 1 kat artırılması.

- Hukuka aykırı davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, veya başka yere götüren kişi 1 yıldan 3 yıla kadra hapis cezası.

- Çocuk cezaevi yerine Eğitim Evi düzenlemesi.

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yayın durdurma ve içeriği çıkarma yetkisi verilmesi.

