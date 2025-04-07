10 yaşındaki Berfin'in feci ölümü
Şanlıurfa'da 10 yaşındaki Berfin Güneşan, ahırda ineğin tepmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Sendebelen Mahallesi'nde iddiaya göre, 4 Nisan Cuma 10 yaşındaki Berfin Güneşan ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı.
Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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