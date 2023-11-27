10 yaşındaki Buğrahan okul yolunda hayatını kaybetti

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A. ise polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Buğrahan Yiğit’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

