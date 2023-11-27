10 yaşındaki Buğrahan okul yolunda hayatını kaybetti

Gaziantep'te okula giderken otomobilin çarptığı 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Buğrahan Yiğit yaşamını yitirdi.

10 yaşındaki Buğrahan okul yolunda hayatını kaybetti

'te okula gitmek için evinden çıkan Buğrahan Yiğit'e (10) yolun karşısına geçmek istediği sırada B.A. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

10 yaşındaki Buğrahan okul yolunda hayatını kaybetti - 1

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A. ise polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Buğrahan Yiğit’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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