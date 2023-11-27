10 yaşındaki Buğrahan okul yolunda yaşamını yitirdi

Gaziantep’te okul yolunda otomobilin çarptığı 5’inci sınıf öğrencisi Buğrahan Yiğit yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A., polis tarafından gözaltına alındı.

10 yaşındaki Buğrahan okul yolunda yaşamını yitirdi

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’te 10 yaşındaki Buğrahan Yiğit, okul yolunda yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah erken saatlerde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Okula gitmek için evinden çıkan Buğrahan Yiğit'e yolun karşısına geçmek istediği sırada B.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

10 yaşındaki Buğrahan okul yolunda yaşamını yitirdi - 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğit’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A. ise polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Buğrahan Yiğit’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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