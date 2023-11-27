10 yaşındaki Buğrahan okul yolunda yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğit’in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A. ise polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.



Buğrahan Yiğit’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.