10 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı: Bisikletini vermedi, tekme tokat dayak yedi

İstanbul Kağıthane'de 3 Eylül tarihinde iddiaya göre; 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki A.U.İ.'yi gördü ve bisikletini istedi.

Mağdur çocuk A.U.İ. bisikletini vermek istememesi üzerine iki çocuk tarafından bıçakla tehdit edilip kovalanmaya başlandı.

A.U.İ. kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil çocuğa çarptı. İ.H.K. ve E.S., daha sonra A.U.İ.'nin yanına gidip onu tekme tokat dövdü.