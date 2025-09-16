10 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı: Bisikletini vermedi, tekme tokat dayak yedi
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, bisikletini vermek istememesi üzerine 16 ve 13 yaşındaki iki çocuk tarafından tekme tokat dövüldü.
İstanbul Kağıthane'de 3 Eylül tarihinde iddiaya göre; 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki A.U.İ.'yi gördü ve bisikletini istedi.
Mağdur çocuk A.U.İ. bisikletini vermek istememesi üzerine iki çocuk tarafından bıçakla tehdit edilip kovalanmaya başlandı.
A.U.İ. kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil çocuğa çarptı. İ.H.K. ve E.S., daha sonra A.U.İ.'nin yanına gidip onu tekme tokat dövdü.
TUTUKLANDILAR
Olayın ardından 10 yaşındaki A.U.İ. ile babası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu.
Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken suça sürüklenen çocuklar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.H.K. ile E.S. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Burada savcılığa ifade vermelerinin ardından iki çocuk, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan tutuklandı.
- Etiketler :
- Akran Zorbalığı
- İstanbul Kağıthane
- Tutuklama