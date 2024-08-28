Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldürüp kaçtı

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldü. Olay sonrası katil zanlısı esnaf, kaçarak izini kaybettirdi.

Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldürüp kaçtı

'in Şahinbey ilçesinde 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI ESNAF KAÇTI

Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

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