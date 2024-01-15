10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri vurdu

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu babasını ve evdeki bir misafiri yaraladı.

10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri vurdu

'nin Talas ilçesinde, çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki 12 katlı binanın 10'uncu katında meydana geldi.

İddiaya göre 10 yaşındaki , babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı. Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi.

10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri vurdu - 1

N.K., oğlunun elindeki tabancayı almak isterken, silah kazara ateş aldı. M.A. bacağından, N.K. ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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