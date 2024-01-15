10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri vurdu

Kayseri'nin Talas ilçesinde, çocuğun oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki 12 katlı binanın 10'uncu katında meydana geldi.

İddiaya göre 10 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı. Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi.