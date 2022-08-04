10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Niğde'de serinlemek için baraj gölüne giren 10 yaşındaki Sudenaz Buldak, hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 04.08.2022 - 16:52

10 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

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'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesindeki Bahçeli Baraj Gölü'nde kardeşi ve arkadaşıyla baraja gelen Sudenaz Buldak, serinlemek için göle girdi.

Sudenaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden kardeşi, eve giderek babasına haber verdi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırılan Sudenaz Buldak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ü

Sudenaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

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