Mardin'de 10 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu.
Olay, dün Derik ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen köyünde meydana geldi.
Evinin yakınında hayvan otlatmaya giden A.T, iddiaya göre burada tabancayı başına dayadıktan sonra tetiği çekti.
Silah sesini duyan baba S.T, koşarak olay yerine gittiğinde oğlunu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. A.T'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Derik Devlet Hastanesi'ne buradan da otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan A.T.'nin cenazesi, bugün sabaha karşı Dikmen köyü mezarlığında toprağa verildi.
Resmi kayıtlarda 10, yakınlarının ise 13 yaşında olduğunu söylediği çocuğun tabancayı nereden bulduğu ve intihar nedeninin araştırıldığı belirtildi.