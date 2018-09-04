Mardin'de 10 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu.



Olay, dün Derik ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen köyünde meydana geldi.



Silah sesini duyan baba S.T, hayvan otlatmaya giden oğlu A.T'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi. A.T'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Derik Devlet Hastanesi'ne buradan da otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan A.T.'nin cenazesi, bugün sabaha karşı Dikmen köyü mezarlığında toprağa verildi.

İKİ İHTİMAL: İNTİHAR MI KAZA MI?

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda kullanılan ve ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kime ait olduğu araştırılıyor.

İntihar ettiği iddia edilen çocuğun kazara kendini vurmuş olabileceği de değerlendiriliyor.

Öte yandan çocuğun resmi kayıtlarda yaşının 10 olduğu, yakınlarının ise 13 yaşında olduğunu söylediği öğrenildi.

